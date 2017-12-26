Сегодня утром на столичном Крещатике неизвестные украли из магазина 40 шуб.
Сигнализация в магазине на Крещатике, 29 сработала в 07:20. Через 4 минуты на месте уже были сотрудники полиции охраны. Но преступники успели скрыться, сообщает Информатор.
Злоумышленники украли только меховые изделия. Куртки и дубленки остались на месте. Как отметил хозяин магазина, пропали самые дорогие шубы.
По предварительным подсчетам — 40 штук. Стоимость каждой от 40 до 60 тысяч гривен. Кассу не тронули.
На месте преступления валялись два лома. Над входом есть камеры видеонаблюдения. Все обстоятельства дела будут выяснять следователи.
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