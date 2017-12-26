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Брюссель мог бы начать выстраивать взаимоотношения с Украиной и Турцией, опираясь на новую модель, сформированную по итогам выхода Великобритании из Европейского Союза.

Такое мнение высказал министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль в интервью немецкому медиаконцерну Funke Mediengruppe, сообщает DW.

«Если мы сможем выработать разумное соглашение с Великобританией, регулирующее ее взаимоотношения с Европой после Brexit, оно может стать моделью, применимой и для других стран: Украины и Турции», - подчеркнул министр.

Габриэль полагает, что в ближайшие годы эти две страны не станут членами Евросоюза. «В этой связи мы должны подумать об альтернативных формах для более близкого сотрудничества» с ними, добавил глава внешнеполитического ведомства ФРГ.

 
ForUm

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