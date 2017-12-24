Сегодня, 24 декабря, в 51 объединенной общине проходят первые выборы. Об этом сообщил вице-премьер-министр – министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

«Сегодня – день рождения 51 объединенной территориальной общины! Украинцы выбирают свое будущее и новых лидеров в 17 областях», - написал он в Facebook.

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В частности, по одной ОТО пройдут выборы в Винницкой, Волынской, Ривненской и Сумской областях; по двум – в Запорожской, Львовской, Одесской, Херсонской и Черкасской областях; по трем ОТО – в Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской областях; по четырем – в Черновицкой и Черниговской областях; по шести – в Хмельницкой области; по семи – в Николаевской и Полтавской областях», - сообщил Зубко.

Он также напомнил, что на сегодня в Украине сформированы 692 объединенные территориальные общины.