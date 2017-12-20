Россия отказала в передаче Украине незаконно осужденных гражданин Станислава Клыха, Николая Карпюка и Алексея Чирния без указания причины, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

«Россия отказала в передаче в Украину Клыха, Карпюка и Чирния без указания причины и соответствующего решения суда. До этого уже был отказ в передаче Сенцова и Выгивского», - написал он в Facebook.

Замминистра подчеркнул, что это является нарушением условий Конвенции о передаче осужденных лиц 1983 года.

Как известно, 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам и Станислава Клыха к 20 годам тюрьмы по обвинению в убийствах российских военных в Чечне в 1994-1995 годах.

Чирний был задержан в мае 2014 года в Крыму вместе с другими проукраинскими активистами: Геннадием Афанасьевым, Александром Кольченко и Олегом Сенцовым. Российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе.

Чирний согласился сотрудничать со следствием и получил семь лет тюрьмы.