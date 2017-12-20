В Шевченковское управление полиции для получения объяснений по обстоятельствам конфликта в здании Министерства юстиции доставили 16 человек, сообщает пресс-служба столичного главка.

В 09:30 правоохранители получили информацию о том, что в Минюст на Рыльском переулке проникли 30 человек и выламывают двери.

На место происшествия прибыли патрульные полицейские, следственно-оперативная группа и сотрудники спецподразделения. Выяснилось, что в здание министерства с группой поддержки зашел один из народных депутатов, они оставили плакат на дверях, в которых сломали замок.

Правоохранители доставили в управление полиции 16 человек для дачи объяснений о событиях в госучреждении.

В рамках уголовного производства, которое начато по предварительной правовой квалификации ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, будут установлены обстоятельства конфликта.