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Сегодня в 09:00 в приемную министра юстиции Павла Петренко ворвалась группа из 30 человек, возглавляемых народным депутатом Сергеем Каплиным.

Как сообщает пресс-служба Минюста, нардеп и неустановленные на данный момент лица выломали двери и захватили помещение административного здания министерства.

Представители Минюста сообщили группе людей, которая ворвалась в министерство, что министр находится в Кабмине на правительственном совещании, а затем примет участие в заседании правительства, которое традиционно проходит по средам.

«Эта информация не вызвала никакой реакции, а группа граждан, которые вместе с депутатом Каплиным ворвались в ведомство, в грубой форме заявила о нежелании покинуть административное здание. Освободить служебные помещения от захватчиков удалось только после прибытия сотрудников Национальной полиции, которые вывели людей с территории админздания», - говорится в сообщении.

Сотрудники Министерства юстиции предоставили правоохранителям все необходимые показания и видеозапись с камер наблюдения, подтверждающую факт грубого захвата помещений гражданами под руководством Каплина.

Минюст отдельно подчеркивает готовность диалога как с народными депутатами, так и с гражданам без необходимости незаконного проникновения в админздание.

«Мы призываем народных депутатов воздержаться от силового проникновения в административные здания, прикрываясь своим депутатским мандатом», - резюмировали в ведомстве.
ForUm

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