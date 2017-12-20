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В течение 19-20 декабря стоимость бензинов и ДТ на украинских АЗС продолжила рост на 10-50 коп./л. Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO, ссылаясь на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Например, на станциях кировоградского оператора Rur Group вся топливная линейка подорожала на 50 коп./л, до А-92 – 27,39 грн/л, А-95 – 28,09 грн/л, ДТ – 25,59 грн/л.

В запорожской сети ZOG продолжилось плавное повышение цен на 10 коп./л, до А-92 – 26,90 грн/л, А-95 – 27,40 грн/л, А-95 Премиум – 27,90 грн/л,  ДТ – 25,40 грн/л и ДТ Премиум – 27,79 грн/л.

На АЗС «Укргаздобычи» в Харьковской области бензины подорожали на 30 коп./л до А-92 – 26,20 грн/л и А-95 – 26,80 грн/л, а дизельное топливо – на 50 коп./л, до 24,50 грн/л.

В Одесской области, на АЗС Gas Point бензины и ДТ подорожали на 20-30 коп./л, до А-92 – 25,99 грн/л, А-95 – 26,69 грн/л, ДТ – 24,59 грн/л. Также, в данном регионе, на 20 коп./л цены повысили на станциях «Катрал Юг» до: А-92 – 26,29 грн/л, А-95 – 27,27 грн/л, и ДТ – 25,27 грн/л.

В полтавском регионе, подорожание произошло на АЗС «Автотранс» – на 15-20 коп./л, до А-92 – 26,68 грн/л, А-95 – 27,14 грн/л, ДТ – 25,63 грн/л.

Кроме того, в лоукост сетях всеукраинского покрытия Sun oil все бензины и ДТ подорожали на 50 коп./л, а на станциях под брендами Mango и Ultra – на 20 коп./л.

Отметим, что плавное подорожание наблюдалось и в премиальном сегменте розницы – в сети АЗС SOCAR стоимость бензина А-92 выросла на 50 коп./л до 29,49 грн/л.

В результате подорожания средние цены на АЗС в Украине выросли до А-92 – 27,27 грн/л, А-95 – 28,03 грн/л, А-95 Премиум – 29,20 грн/л, ДТ – 25,79 грн/л и ДТ Премиум – 27,91 грн/л. 

Напомним, цены на бензин и дизельное топливо за период 15-18 декабря в крупных сетях АЗС под брендами ОККО и WOG выросли на 50 коп. за литр.
ForUm

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