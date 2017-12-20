Успех реформы будет зависеть не только от врача, но и от пациента, поэтому готовимся быть ответственными за свое здоровье

Долгожданный Закон об изменениях в системе предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который должен запустить медреформу, – на столе у Президента. По словам и.о. министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, ведомство ожидает его подписания до конца 2017 года, после чего понадобится около шести месяцев, чтобы подготовить новую систему финансирования.

Заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк в интервью Укринформу рассказал, что поскольку сроки принятия закона сдвинулись, ожидать, что реформа заработает с 1 января, не стоит: «Для первичного звена с 1 января будет действовать привычная модель финансирования. С определенной даты они смогут получать средства за каждого пациента, заключившего соглашение с врачом и внесенного в электронный реестр».

Итак, запуск медреформы переносится ориентировочно на лето 2018 года. И хотя в контексте медицинской реформы мы привыкли говорить о том, какими будут обязанности врача, но для успешного перезапуска медицинской отрасли не менее важно и то, что мы не привыкли задумываться – обязанности самих пациентов. Ведь как ни банально - любые изменения начинаются с нас самих, и система здравоохранения тут не исключение. Поэтому Укринформ узнавал, какими будут наши обязанности, как пациентов. Ведь, к примеру, за границей, в странах, уровню медицины в которых мы обычно завидуем, если, к примеру, не вовремя пройти необходимые обследования или не сдать анализы - оплату за больничный можно не ждать.

На первом этапе – «жестких санкций» к пациентам-нарушителям не будет...

Как сообщают в Минздраве, в первые два года после запуска никаких жестких санкций против непослушных пациентов не предусмотрено. То есть на начальном этапе у пациентов не будет определенных обязанностей. Но в дальнейших планах – обязательность вакцинации и медосмотров - это как минимум. А вот заключить соглашение с врачами пациенты могут уже сейчас, причем какого-то жесткого дедлайна (как ранее предполагалось, до конца текущего года) и обязательности заключения соглашения - нет. Пациенты постепенно должны определиться, у какого врача они хотят, им удобно лечиться, и осознать, что это нужно сделать, ведь вскоре первичная медицина будет работать именно по такому принципу – заключение соглашения пациента с семейным врачом. Если же пациент вдруг не заключит договор на обслуживание, а ему станет плохо, он все равно сможет вызвать экстренную медицинскую помощь – бесплатно.

...Но позже - профосмотр и прививки, отказ от самолечения и информирование о некачественных медуслугах станут обязательными

Какими же будут обязанности пациента при полном запуске медицинской реформы, Укринформу подробнее рассказал Максим Щербина – хирург, заместитель главного врача по хирургии медицинской сети «Добробут». По его словам, такие обязанности пациента будут прописаны в соглашении, которое заключают врач и пациент для оказания и получения медицинских услуг соответственно. Соглашения будут одинаковыми по различным направлениям – лечению, диагностике, оперативному вмешательству. Так вот про обязанности:

1. Обязательные регулярные профосмотры

«Пациент должен будет проходить профосмотры перед трудоустройством и во время работы, поскольку изнурительный труд и эмоциональное напряжение могут проявить некоторые особенности здоровья человека – к примеру, некоторые болезни могут прогрессировать, - говорит Максим Щербина. - Поэтому профосмотры, а это рентгенография, осмотр уролога, гинеколога, терапевта, кардиолога и др. должны стать обязательными, это поможет выявить болезни на ранних стадиях, благодаря чему лечение будет проходить легче и менее затратно.

2. Прививки – обязательно

Сделать прививки, которые рекомендует врач, станет обязанностью пациента, и уже недостаточно будет ограничиться собственным мнением. Также прививка будет обязательной и для получения каких-то дополнительных услуг или привилегий (к примеру, пациенты, которые сделают прививку, смогут получить страховой полис по более доступной цене).

3. Лечить хронические заболевания вовремя – тоже обязанность

Это стоит меньше, чем лечиться при обострении или осложнении болезни. То есть обязанностью пациента становится забота о своевременном лечении хронических заболеваний. (Какими же будут «санкции» за несоблюдение предписаний врача и несвоевременное обращение - этот механизм еще разрабатывается. – Ред.)

4. Отказ от вредных привычек

Это обязательное условие, хотя бы на время лечения (а в идеале – всегда). К примеру, вредные привычки могут приводить к осложнению или неэффективности лечения, на которое пациент вынужден тратить свои средства также. Поэтому отказ от курения, алкоголя или уменьшение количества выкуренного и выпитого – тоже станет обязанностью пациента. Во взаимоотношениях пациент-врач будет прописано, что употребление алкоголя на фоне лечения может привести к неэффективности лечения, а значит деньги и усилия пациента будут потрачены впустую.

5. Гарантированный отказ от самолечения

Доступность медикаментов сегодня слишком высока, – продолжает Максим Щербина. – Пациенты часто лечатся антибиотиками или другими препаратами, к примеру противовоспалительными, маскируют картину протекания болезни или искажают ее, и это затрудняет диагностику. В таком случае диагностика опять же будет более затратной, а лечение может быть дорогим, поскольку те препараты, которые принимал до этого или продолжает принимать пациент, врач уже не сможет применять - к ним может возникнуть устойчивость микроорганизмов или они окажутся неэффективными для конкретного пациента.

6. Жаловаться на врачей

Еще одна обязанность пациента, которая будет полезна для управления медициной, - вовремя сообщать о некачественных медицинских услугах. Если так произошло, то пациент, имеющий для это основания, должен проинформировать именно те органы, которые занимаются организацией предоставления услуг, а не врача, который эти услуги предоставляет. Это даст возможность отстранять или штрафовать врачей, которые лечат недоказуемо, неправильно или неэффективно».