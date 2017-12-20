За минувшие сутки российско-террористические войска 32 раза нарушили режим тишины, в результате обстрелов ранения получили пятеро военнослужащих, еще один – получил боевую травму, двое военных погибли, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО в вечернее время стабилизировалась, однако оставалась неспокойной. Российско-оккупационные войска на разных участках линии соприкосновения продолжали применять запрещенные минометы», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, на Луганском направлении в темное время суток враг из 120-мм минометов обстрелял оборонительные укрепления сил АТО на подступах к Травневому, а из стрелкового оружия беспокоил защитников Станицы Луганской.

На донецком направлении из минометов 82-го калибра и гранатометов противник вел огонь по нашим позициям в районе Новотроицкого, Лебединского и шахты Бутовка. Из вооружения БМП и пулеметов агрессор нарушал перемирие вблизи Гнутово, а из легкого пехотного вооружения боевики обстреливали украинских воинов, которые держат оборону у Верхнеторецкого и Старогнатовки.

При этом в штабе подчеркнули, что в более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность оккупантов.