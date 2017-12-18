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Украина в следующем году должна назначить гражданского министра обороны, принять концепцию реформирования Службы безопасности и закон о национальной безопасности.

Об этом заявил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников во время круглого стола, сообщает Укринформ.

Говоря о планах на следующий год, он отметил: «Дальнейшая активная имплементация обязательств по оборонным реформам в Украине в рамках Стратегического оборонного бюллетеня, в том числе это – переход к гражданскому министру обороны в 2018 году».

Кроме того, отметил Винников, в 2018 году нужно принять концепцию реформы СБУ и новый закон о национальной безопасности, в котором будет четко выписана роль и ответственность в секторе безопасности и обороны.
ForUm

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