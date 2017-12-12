С начала вооруженного конфликта на Донбассе погибли более 10,3 тысячи человек. Об этом говорится в докладе управления верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека.

Сообщается, что в общей сложности за период с 14 апреля 2014 года по 15 ноября 2017 года зафиксировано 10 303 погибших и 24 778 раненых.

Эта цифра включает военнослужащих Вооруженных сил Украины, гражданских и членов незаконных вооруженных групп.

По данным ООН, всего с начала АТО на Донбассе погибли 2 523 гражданских: 1 399 мужчин, 837 женщин, 91 мальчик, 47 девочек и 149 взрослых, чей пол не установлен. Еще 298 гражданских, в том числе 80 детей, погибли в результате крушения рейса МН17 в июле 2014 года. Общее число раненых среди мирных жителей в связи с конфликтом оценивается на уровне 7-9 тыс. человек.

Также сообщается, что с начала 2017 года на Донбассе погибли 98 мирных жителей.

Отмечается, что общие показатели количества жертв среди мирных жителей в 2017 году сопоставимы с показателями 2016 году. В частности, за период с 1 января по 15 ноября 2017 года в ООН зафиксировали 98 убитых и 446 раненых гражданских, что на 3,6% больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, когда было зафиксировано 87 убитых и 438 раненых мирных жителей, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, за период с 16 августа по 15 ноября 2017 года на Донбассе погибли 15 мирных жителей (14 мужчин и 1 мальчик) и 72 получили ранения (42 мужчины, 19 женщин, 10 мальчиков и 1 девочка).

Это на 48% меньше в сравнении с предыдущим отчетным периодом с 16 мая по 15 августа 2017 года, когда было зафиксировано 26 погибших и 142 раненых.