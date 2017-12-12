В Днепровском районе Киева на Русановских садах на улице Садовой, 11 ляния загорелся 4-этажный частный дом, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что сообщение о пожаре поступило в 11:16

«За короткое время площадь пожара распространилась на 500 кв. м. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние здания. Во время ликвидации пожара пожарные вынесли из здания на безопасное расстояние кислородный баллон. По предварительной информации, в доме произошел взрыв неизвестного вещества, вероятно в помещении находятся газовые баллоны», – говорится в сообщении.

В ГосЧС подчеркнули, что в 12:30 пожар на площади 500 кв. м локализован. Погибших и пострадавших нет.

На месте пожара работает 21 единица основной и спецтехники и 81 человек личного состава.