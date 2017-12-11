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За 49-ю неделю эпидсезона в Киеве зарегистрировано 19 023 больных гриппом и ОРВИ, по сравнению с предыдущей неделей наблюдается незначительный рост заболеваемости на 1,2%. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.

По его словам, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 650,2 и ниже эпидемиологического порога на 30,2%. Интенсивность эпидемического процесса находится на характерном для данного периода уровне.

«По сравнению с предыдущей неделей наблюдается рост заболеваемости в основном за счет взрослого населения. В общем взрослых заболело 5219 против 5099 - за 48 неделю, рост на 2,3%; детей - 13804 против 13696, рост на 0,8%. В структуре заболеваемости дети составляют 72,6%, на предыдущей неделе - 72,9%. Среди школьников заболеваемость осталась почти на уровне прошлой недели - 4948 случаев, что составляет 35,8% от общего количества детей, заболевших (по 48-ю неделю 4925 - 36%) и 26% (по 48-ю неделю - 26 2%) от общего количества лиц, обратившихся за медицинской помощью », - отметил Поворозник.

По его словам, в учреждения здравоохранения города за 49-ю неделю госпитализированы 210 человек, из них - 187 детей.

«За текущую неделю в прививочных кабинетах частных клиник и коммунальных учреждений здравоохранения вакцинацией против гриппа охвачено 1857 человек, с начала эпидемического сезона - 21 536 человек, из них - 5166 детей», - добавил Поворозник.
ForUm

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