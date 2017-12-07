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Национальный банк Украины (НБУ) согласовал покупку «Проминвестбанка» структурами харьковского бизнесмена Александра Ярославского. Об этом изданию сообщил собственный источник в Нацбанке.

При этом сумма, предполагаемая дата заключения, а также другие подробности сделки пока не разглашаются.

Информация о том, что он планирует купить «Проминвестбанк», появилась еще в мае 2017 года – тогда, в частности, сообщалось, что набсовет «Внешэкономбанка» рассмотрел заявку Ярославского на покупку его украинской «дочки». В результате бизнесмен официально вошел в число претендентов на приобретение «Проминвестбанка».

 Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк («Проминвестбанк») был основан в 1992 году. С 2009 года 99,7% его акций принадлежат российскому государственному «Внешэкономбанку». После начала конфликта на востоке Украины и введения антироссийских санкций, ВЭБ заявил о намерении продать «Проминвестбанк».

Согласно данным НБУ, за первый квартал 2017 года его активы сократились на 22,9% – до 25,61 млрд грн, в результате чего он опустился с 11-го на 13-е место на рынке по этому показателю среди 90 банков. Александр Ярославский – украинский бизнесмен, владелец и президент группы компаний DCH.
ForUm

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