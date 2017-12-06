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Президент Петр Порошенко на презентации фильма «Киборги» наградил актера и режиссера Ахтема Сеитаблаева орденом «За заслуги» ІІІ степени. Об этом говорится в Facebook Главы государства.

«Символично, что именно в День ВСУ назначили премьеру «Киборгов» - фильма об одной из самых героических страниц нашей войны за независимость. Сила фильма в том, что он создавался в сотрудничестве с воинами-героями. Сила фильма в том, что он основан на реальных событиях. Герои фильма - наши современники», - сказал Порошенко.

Он поблагодарил режиссера картины Сеитаблаева за прекрасный фильм.

«С большим удовольствием вручил Ахтему орден «За заслуги», - отметил Порошенко.

«Художественный фильм «Киборги» - история людей, которые, независимо от образования, профессии и языка, приехали в ДАП защищать Украину. Это не только военная история, сколько история о смыслах. Этот фильм о том, за что воюют наши ребята, о чем они думают и чем дышат. В фильме есть все – и внутренние конфликты, и любовь, и дружба, и силу духа», - говорится в описании к трейлеру.

Автор сценария фильма – Наталья Ворожбит, продюсер – Иванна Дядюра. Консультантами для написания сценария выступили бойцы, защищавшие донецкий аэропорт.
ForUm

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