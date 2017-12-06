В Великой Новоселке Донецкой области злоумышленники жестоко убили целую семью – 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет.
Тела погибших со следами пыток найдены сегодня утром в частном доме, сообщает пресс-служба облполиции.
Сообщение о страшном преступлении от родственника потерпевших. Обеспокоенный тем, что родные не отвечают на звонки, мужчина пришел к ним домой и нашел в гостиной тела с признаками насильственной смерти.
На розыск убийц поднят весь личный состав местной полиции, перекрыты пути возможного отхода злоумышленников.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, находится руководство полиции Донецкой области. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.
В населенном пункте развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска областного главка и прокуратуры области.
Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.
Сейчас проверяются все версии совершения преступления.
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