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В Великой Новоселке Донецкой области злоумышленники жестоко убили целую семью – 56-летнего мужчину, его 46-летнюю жену и их сына 23 лет. 

Тела погибших со следами пыток найдены сегодня утром в частном доме, сообщает пресс-служба облполиции.

Сообщение о страшном преступлении от родственника потерпевших. Обеспокоенный тем, что родные не отвечают на звонки, мужчина пришел к ним домой и нашел в гостиной тела с признаками насильственной смерти.

На розыск убийц поднят весь личный состав местной полиции, перекрыты пути возможного отхода злоумышленников.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты-криминалисты, находится руководство полиции Донецкой области. Территорию обследуют кинологи со служебными собаками.

В населенном пункте развернут оперативный штаб, в который входят сотрудники управления уголовного розыска областного главка и прокуратуры области.

Начата операция по розыску и задержанию злоумышленников, продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины.

Сейчас проверяются все версии совершения преступления. 
ForUm

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