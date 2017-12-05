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По факту избиения полицейского народным депутатом Владимиром Парасюком возбуждено уголовное производство, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

4 декабря в Мариуполе по окончанию заседания Апелляционного суда Донецкой области об изменении меры пресечения двум экс-добровольцам, подозреваемым в разбойном нападении, и объявления решения судей народный депутат ударил одного полицейского и повредил технику другому.

«Оба полицейских находились при исполнении служебных обязанностей и осуществляли видеосъемку судебного заседания с целью фиксации возможных нарушений общественного порядка», - говорится в сообщении.

События с участием нардепа зафиксированы на видео. Сотрудник полиции обратился в больницу, где ему было диагностировано сотрясение головного мозга и ушиб.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ст. 345 «Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа» Уголовного кодекса Украины. Начато досудебное расследование.
ForUm

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