Прокуратура Международного уголовного суда (Гаагский трибунал, Нидерланды) зафиксировала более 1,2 тысячи фактов возможного совершения преступлений на Донбассе. Об этом говорится в ежегодном отчете предварительного расследования прокуратуры МКС, обнародованном 4 декабря, сообщает DW.

«В контексте событий на Востоке Украины канцелярией прокурора зафиксировано более 1200 случаев возможного совершения преступлений после 20 февраля 2014 года», - говорится в документе. МКС отмечает, что во время конфликта погибло около 10 225 человек, были ранены – 24 541. В частности, в период с апреля 2014 года по август 2017 были убиты не менее 2505 гражданских лиц.

Канцелярия прокурора продолжает рассматривать заявления о том, что Россия осуществляла и осуществляет общий контроль над вооруженными группами на Востоке Украины, чтобы установить, можно ли рассматривать этот вооруженный конфликт между Вооруженными силами Украины и антиправительственными вооруженными группами как международный.

В отчете отмечается, что факт существования «единого международного вооруженного конфликта на Востоке Украины» предполагает применение относительно соответствующего периода статей Римского статута, касающихся вооруженных конфликтов международного характера. Прокуратура МКС продолжает определения ключевых характеристик конфликта и возможных действий сторон конфликта, в частности, территорий, которые наиболее пострадали от конфликта, временных рамок, типичных жертв, а также количества убитых и раненых.

Ранее в отчете за 2016 прокуратура МКС указала, что считает ситуацию в аннексированном Крыму равнозначной международному вооруженному конфликту между Украиной и Россией

8 сентября 2015 Украина проинформировала МКС о признании его юрисдикции в отношении совершения преступлений против человечности и военных преступлений высшими должностными лицами России и руководителями самопровозглашенных образований «Донецкая народная республика» и «Луганская народная республика», которые привели к особо тяжким последствиям и массовому убийству украинских граждан.