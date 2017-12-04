Курс Bitcoin, на прошлой неделе преодолевший отметку в $11 000, продолжает обновлять исторические максимумы на новости, что регуляторы США одобрили начало торгов фьючерсами на эту криптовалюту.

Курс Bitcoin в ходе торгов в воскресенье поднимался до нового рекорда - $11 773, но затем опустился к закрытию торгов.

По данным coindesk.com, стоимость криптовалюты на 7:55 по киевскому времени составляла $11 459, сообщает Укринформ.

Стоимость Bitcoin выросла с начала года более чем на 1000%, капитализация рынка биткойнов составляет почти $193 млрд.