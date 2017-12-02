За минувшие сутки по всей линии соприкосновения зафиксировано 26 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов, в результате вражеских обстрелов один наш военный получил ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО не претерпела существенных изменений. Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО, в том числе из вооружения, которое запрещено Минскими договоренностями. Особенно активно противник нарушает договоренности о прекращении огня с темное время суток», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, луганское направление продолжает оставаться эпицентром вооруженного противостояния. Более 3 часов враг непрерывно вел огонь из всего арсенала пехотного вооружения по оборонным укреплениям Луганского, что на Светлодарской дуге. Здесь же применял БМП и каждые три-четыре минуты выпускал по нашим защитникам мины различных калибров. Из минометов калибра 120 и 82 миллиметра были обстреляны украинские опорные пункты на подступах к Троицкому и Новотошковскому. Из гранатометов и стрелкового оружия захватчики нарушали перемирие у Зайцево и Крымского.

На донецком направлении несколько раз из минометов, гранатометов, вооружения БМП и стрелкового оружия оккупанты обстреливали наших воинов в пригороде Марьинки. Вблизи Авдеевки, Каменки, Березового, Невельского и Водяного враг вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В штабе подчеркнул, что в более чем половине случаев украинские военнослужащие подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.