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Пограничники не пустили в Украину дядю экс-главы Одесской ОГА Мхаила Саакашвили, который живет в США. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, около 15:00 в пятницу при паспортном контроле граждан, прибывших из Турции, был обнаружен гражданин Грузии, который сначала заявил, что едет транзитом, а затем решил остаться в стране, сообщает «Украинская правда».

«Сначала заявил, что он хочет транзитом пересечь Украину, а потом он захотел пересечь границу Украины на въезд. В то же время вид на жительство в Украине у него закончился в июле 2017 года», - рассказал Слободян.

Спикер ГПСУ отметил, что как следует объяснить цель своего пребывания в Украине и изменение решения гражданин так и не смог.

«Поэтому на основании полученной информации ему было отказано в пересечении границы на въезд. Сейчас он ожидает своего рейса», - сказал Слободян.

Он отказался назвать имя задержанного, объясняя, что это непубличная информация. Но, по его словам, речь идет именно о дяде Саакашвили.

Ранее экс-президент Грузии написал в Facebook, что его дядю, брата матери, уже 3 часа держат в аэропорту «Борисполь» и не пускают в Украину.

По его словам, дядя живет в США, является бывшим дипломатом высокого ранга, много лет возглавлял подразделение ООН в Нью-Йорке, сейчас в отставке и прилетел навестить племянника.
ForUm

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