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В Яворове возле больницы найдена новорожденная девочка, сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

Сегодня, 1 декабря, в 8:30 в Яворовский отдел полиции поступило сообщение от местной жительницы о том, что у больницы она обнаружила живого новорожденного ребенка - девочку, которую она занесла в медучреждение. Состояние ребенка врачи оценивают как стабильно удовлетворительное.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Как установили правоохранители, в то время в ту же больницу с сильным кровотечением обратилась 30-летняя жительница одного из населенных пунктов района – мать новорожденной. Женщине провели неотложную операцию, сейчас она находится в реанимационном отделении.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
ForUm

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