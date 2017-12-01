Украине нужен биометрический контроль на границе с Россией, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время визита в Ивано-Франковск.

«У нас есть план введения визового режима, но я всегда считал, что обычные визы, если их просто в паспорт ставить, они нас из России не выгонят. Нам нужны, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно - кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», - приводит слова Климкина Радио Свобода.

Министр также прокомментировал возможность прекращения дипломатических отношений с Россией. Он считает, что такой шаг уменьшит защиту украинцев, которые сейчас живут и работают в этой стране.

По его словам, «дипломатических отношений с Россией по содержанию нет каких». Он пояснил, что дипломаты общаются с Россией только об освобождении политических заключенных и во время встреч в «нормандском формате».

«Больше по определению никаких тем, даже на международных площадках у нас нет. Ну какие у нас темы могут быть с агрессором? Послов у нас нет. Какие дипломатические отношения? Это просто какая-то рамка для того, чтобы беспокоиться о наших граждан», - заявил Климкин.

Как сообщал ForUm, биометрический контроль для иностранцев, которые планируют пересечь государственную границу Украины, заработает с 1 января 2018 года.

В июле Министерство иностранных дел России раскритиковало планы Украины ввести особый режим пересечения границы и контроля за передвижением в стране для граждан России.