Белый дом разработал план отставки госсекретаря Рекса Тиллерсона и замены его директором ЦРУ Майком Помпео.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на высокопоставленные источники в администрации президента США.

ЦРУ должен возглавить сенатор-республиканец из Арканзаса Том Коттон, который является ключевым союзником президента в вопросах безопасности. По данным источников, Коттон уже согласился на новую должность, передает Европейская правда.

Пока неизвестно, дал ли президент Дональд Трамп свое окончательное согласие на этот план, однако отношения между Трампом и Тиллерсоном довольно напряженные и в целом президент готов к изменениям в Госдепе.

По данным источников, Тиллерсон покинет пост через несколько недель. В администрации утверждают, что он стремится проработать в должности госсекретаря хотя бы год, чтобы сохранить лицо.

Если отставка произойдет до конца года, то его срок пребывания в должности госсекретаря будет самым коротким за 120 лет.

Напомним, в июле канал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что государственный секретарь США Рекс Тиллерсон может досрочно покинуть свой пост из-за разногласий с Белым домом.

Впоследствии в Государственном департаменте США опровергли сообщения СМИ о возможной отставке Тиллерсона с должности госсекретаря.