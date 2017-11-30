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После взятия нового рекорда - Bitcoin достиг значений почти в 11,4 тысячи долларов - самая популярная мировая криптовалюта резко обрушилась, потеряв на торгах сразу 2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов биржи Coindesk.

По данным на 18:40 среды эта криптовалюта торговалась на отметке 9 290 долларов «за биток», сообщает УНИАН.

29 ноября был достигнут исторический максимум торгов: Bitcoin торговался около 11 377 долларов за единицу.


 
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