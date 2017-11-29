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Сегодня, 29 ноября, в Киеве на проспекте Бажана у украинской модели и певицы Даши Астафьевой угнали автомобиль. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«У меня в 14:26 угнали автомобиль , Mercedes GLE 350 d АI 9119СО красного цвета. Угнали на проспекте Бажана под клиникой «Борис», – написала Астафьева. 

Она также опубликовала фото вероятного соучастника угона.

По словам артистки, в угоне принимал участие автомобиль «Фольксваген Гольф».
ForUm

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