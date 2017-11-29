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Немировская прокуратура объявила подозрение по ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 366 УК Украины бывшей начальнице отдела государственной регистрации актов гражданского состояния одного из райуправлений юстиции, подделавшей документы для получения женой экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого гражданства Израиля.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

Установлено, что экс-чиновница, злоупотребляя служебным положением, вместе с соучастниками, совершили подлог и составление заведомо ложных официальных документов – актовых записей о гражданском состоянии граждан, путем внесения в них заведомо ложных сведений о национальности.

Кроме того, подозреваемая, имея персональный ключ доступа к работе в единой компьютерной базе данных об актах гражданского состояния, соответствующие заведомо ложные сведения вносила в автоматизированные регистрационные учеты.

Указанные действия должностными лицами совершались в интересах матери жены экс-министра энергетики и угольной промышленности Украины, с целью получения в дальнейшем его женой права на получение гражданства Израиля в соответствии с Законом Израиля «О возвращении».

Сейчас досудебное расследование указанного уголовного производства продолжается.

Ч. 1 ст. 366 УК Украины – служебный подлог, - наказывается штрафом до двухсот пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

 
ForUm

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