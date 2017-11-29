Украина впервые вошла в двадцатку лучших газовых хабов Европы по рейтингу Европейской ассоциации газовых трейдеров (EFET), заняв 18 место. Об этом сообщает пресс-служба НАК «Нафтогаз Украины».

«EFET впервые включила Украину в ежегодного обзора газовых хабов. В рейтинге ассоциации Украина получила 3,5 балла и уступила таким ликвидным хабам как NBP, TTF, NCG, но опередила Болгарию и Румынию, которые начали процесс либерализации газового рынка значительно раньше нашей страны», - отмечается в сообщении.

Для улучшения позиций в рейтинге EFET Украина должна установить тарифы на внутренних точках входа/выхода из ГТС, ввести ежедневное балансирование с урегулированием небалансов и начать использовать краткосрочные стандартизированные продукты на торговой платформе в пределах ежедневной балансировки.

«Принятие проекта изменений в Кодекс ГТС, разработанного «Укртрансгазом» и представленного им в НКРЭКУ, поможет украинскому хабу значительно улучшить свои позиции и подняться в следующем обзоре EFET», - отметили в НАК.