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В центре Киева с 29 ноября по 31 января вводится ограничение движения транспорта в связи с новогодними и рождественскими праздниками. Об этом сообщает пресс-служба Киевской государственной городской администрации.

Так, с 19 декабря 2017 по 14 января 2018 года в столице пройдут новогодне-рождественские праздники в рамках масштабного культурно-художественного проекта «НеоРик на Софии».

«На период подготовки и проведения мероприятия – с 29 ноября 2017 до 31 января 2018 года – будет действовать ограничение движения транспортных средств (кроме городского пассажирского транспорта, который работает в обычном режиме) вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул. Софийской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда)», - говорится в сообщении.

Также с 29 ноября будет запрещено движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от ул. Малой Житомирской к Михайловской площади), а также движение всех видов транспортных средств вдоль Владимирского проезда (от д. № 23 по ул. Софиевской до Михайловской площади) и на ул. Владимирской (от Рыльского переулка до Владимирского проезда):

19 декабря 2017 с 16:00 до 21:00;

31 декабря 2017 с 20:00 до 3:00 1 января 2018;

1 января 2018 с 14:00 до 21:00;

7 января 2018 с 12:00 до 15:00.

В работу маршрутов наземного пешеходного транспорта общего пользования, путь следования которых проходит по указанным улицам, будут внесены изменения, о чем будет сообщено дополнительно.

 
ForUm

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