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По данным ООН, в результате российской агрессии с 2014 года погибли более 10 220 украинцев, среди которых 2335 военнослужащих, включая трех женщин.

Такие данные озвучила на заседании Межпарламентского совета Украина - НАТО в Брюсселе первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко, сообщает Укринформ.

Погибли также 137 детей: 90 мальчиков и 47 девочек.

В результате сбивания в небе над Донбассом российским зенитно-ракетным комплексом «Бук» гражданского самолета рейса МН17 погибли 298 граждан других стран, включая 80 детей.

Получили ранения более 8390 украинских военнослужащих, среди которых 24 женщины.

В Украине вдовами стали 1374 женщины и 2190 потеряли своих сыновей.

По данным ОБСЕ, зафиксировано 1200 случаев подрывов на минах, в результате чего пострадали 403 гражданских лиц и искалечено 68 детей.

Около 1,5 млн человек стали вынужденными переселенцами. Среди них – 676 ​​тыс. женщин и 248 тыс. детей.

Сейчас 162 украинца удерживаются заложниками на неподконтрольных территориях в Донецкой и Луганской областях. Среди них – 10 женщин и 6 подростков.

Пропавшими без вести на Донбассе считаются 403 человека.

Еще 16 граждан Украины стали политическими заключенными и противоправно содержатся на территории России.

За политические взгляды и непризнание оккупированной территории Крыма российской кремлевский режим задержал 53 крымских татар.

 
ForUm

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