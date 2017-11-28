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Россия ведет целенаправленную работу по фальсификации президентских выборов в Украине в 2019 году. Об этом на Национальном экспертном форуме «Украина: в стремлении к равновесию» заявил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко.

«На сегодняшний день основная угроза – это подрыв ситуации внутри. То, что мы видим, основные усилия российских спецслужб сейчас идут внутрь страны. Уже никто не верит в скорую и молниеносную войну, все рассчитывают на то, что власть можно поменять изнутри путем подкупа, путем договоренностей. И идет целенаправленная работа - подготовка к выборам 2019 года», - сказал Кононенко, сообщает Радио Свобода.

По его словам, СБУ принимает меры для «срыва этих планов противника».

Отметим, что следующие президентские выборы в Украине должны состояться 31 марта 2019 года.

 
ForUm

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