Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновляет программу доступного жилья. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Комнатный.

Как сообщает ТСН, с сегодняшнего дня, 28 ноября, все региональные управления начинают прием документов от желающих.

Программа, которая фактически не работала два года из-за отсутствия финансирования, предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.

По состоянию на сегодня в очереди на новое жилье стоят 650 тысяч украинцев.