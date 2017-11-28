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Государственный фонд содействия молодежному жилищному строительству возобновляет программу доступного жилья. Об этом сообщил председатель фонда Сергей Комнатный.

Как сообщает ТСН, с сегодняшнего дня, 28 ноября, все региональные управления начинают прием документов от желающих.

Программа, которая фактически не работала два года из-за отсутствия финансирования, предусматривает возмещение трети стоимости жилья лицам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, и половину цены – участникам АТО и внутренним переселенцам.

По состоянию на сегодня в очереди на новое жилье стоят 650 тысяч украинцев. 
ForUm

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