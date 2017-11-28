Цена на Bitcoin превысила 10 тысяч долларов США на нескольких криптовалютных биржах в Южной Корее.

На Bithumb - крупнейшей в регионе бирже по объему торгов, средняя цена на биткоин за последние сутки составила 10471 доллар. На биржах Coinone и Korbit криптовалюта торгуется на уровне 11 370 500 KRW (10 514 долларов США) и 11 327 800 KRW (10 475 долларов США) соответственно, сообщает Аltcoin.info.

Согласно данным CoinMarketCap.com, цена на большинстве мировых криптовалютных бирж колеблется между 9 500 и 9 900 долларов США.

Ситуация на южнокорейских биржах, а также тот факт, что в Японии цена на биткоин превысила 1 миллион иен, говорят в пользу того, что и на общемировых рынках цена на криптовалюту номер один вскоре превысит отметку в 10.000 долларов.

Безумный рост цены на криптовалюту номер один, подержанный ростом цены на основные альткоины привел к тому, что общая рыночная капитализация криптовалютного рынка впервые превысила 300 миллиардов долларов.