Российский истребитель Су-30 в минувшую субботу осуществил «небезопасный» перехват разведывательного самолета P-8A Poseidon ВВС США над Черным морем.
«Американский самолет выполнял задачу в международном воздушном пространстве и не допускал действий, которые могли бы спровоцировать такое поведение российской стороны», - заявила представитель Пентагона Мишель Балданза, сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.
По ее словам, действия российского истребителя квалифицированы как небезопасные в связи с тем, что он пересек курс американского самолета справа налево, в результате Poseidon попал в форсажную струю российского самолета. Американский самолет вынужден был сойти с курса «с 15-градусным креном при мощной турбулентности».
Балданза добавила, что истребитель прошел от американского самолета на расстоянии около 15 метров.
По сведениям ВМС США, перехват длился 24 минуты.
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