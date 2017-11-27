В Киеве на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне» в Печерском районе намерены поставить флагшток государственного флага более, чем за 47 млн грн. Тендер объявлен в системе публичных закупок ProZorro.

Согласно информации, заказчиком является коммунальное предприятие по содержанию и эксплуатации жилищного фонда специального назначения «Спецжитлофонд».

Ожидаемая стоимость флагштога составляет 47 млн 506 тыс. 493 грн с НДС, размер минимального шага понижения цены - 50 тыс. грн. Торги состоятся 8 декабря, а конечный срок подачи ценовых предложений - 7 декабря 2017 года. Срок поставки конструкций и выполнение работ - 30 июня 2018 года, сообщает 112 Украина.

Как отмечено в комментарии на сайте, КП «Спецжитлофонд» определен как заказчик строительных работ на основании распоряжения Киевского городского совета «О строительстве сооружения флагштока Государственного флага Украины на территории Мемориального комплекса «Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне».

Согласно тендерной документации, флагшток будет установлен на ул. Лаврской, 27. Площадь сооружения - 155 кв. м, высота - 75 м. Также проектом предусматривается освещение.