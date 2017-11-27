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Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро. Об этом говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны балтийского государства и опубликованном на странице электронного парламента, сообщает Радио Свобода.

В приложениях к постановлению указано, что Украине могут передать более 7000 автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.

Проект постановления правительства Литвы направлен на рассмотрение Министерству финансов и МИД страны.

Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую ​​поддержку.

Ранее сообщалось, что Конгресс США утвердил в бюджете на 2018 финансовый год военную помощь Украине на сумму 350 млн долларов. Но предоставление такой помощи может одобрить или не одобрить исполнительная власть США.

 

 
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