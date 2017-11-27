Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро. Об этом говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны балтийского государства и опубликованном на странице электронного парламента, сообщает Радио Свобода.
В приложениях к постановлению указано, что Украине могут передать более 7000 автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.
Проект постановления правительства Литвы направлен на рассмотрение Министерству финансов и МИД страны.
Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую поддержку.
Ранее сообщалось, что Конгресс США утвердил в бюджете на 2018 финансовый год военную помощь Украине на сумму 350 млн долларов. Но предоставление такой помощи может одобрить или не одобрить исполнительная власть США.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время