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За минувшие сутки  по всей линии соприкосновения зафиксировано 12 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. Украинские военные почти в каждом случае подавляли огневую активность противника, сообщает пресс-центр штаба АТО.

В результате вражеских обстрелов ни один военный не пострадал.

На луганском направлении противник вел огонь по позициям ВСУ в основном из пехотного вооружения. В частности, из гранатометов и стрелкового оружия противник обстрелял защитников Золотого, Светлодарска, Желтого, Майского и дважды Крымского. В полдень наемники выпустили несколько мин 82-го калибра в районе Трехизбенки.

На донецком направлении из 82-мм минометов незаконные вооруженные формирования вели огонь по опорным пунктам у Верхнеторецкого и Водяного. Из пехотного вооружения боевики обстреляли позиции в пригородах Авдеевки и Марьинки, а на Приазовье противник вел огонь из зенитной установки и стрелкового оружия у Гнутово.

В районе Авдеевки несколько раз в течение суток зафиксирован пролет враждебных БПЛА, запрещенных минскими договоренностями.
ForUm

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