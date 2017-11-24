Стоимость на АЗС бензина марки А-95 впервые после 2015 года достигла рекордного значения — 29,99 гривни за литр.



Об этом заявил аналитик консалтинговой компании UPECO, которая специализируется на рынках энергоносителей, Александр Сиренко, сообщает УНИАН.

«С 23 на 24 ноября в сетях АЗС крупных операторов рынка, таких как ОККО и WOG все марки бензинов и дизельного топлива подорожали на 50 копеек за литр. Таким образом, стоимость А-92 составляет 28,99 гривни за литр, А-95 — 29,99 гривни за литр, А-95 «Премиум» - 30,99 гривни за литр, дизельное топливо — 27,49 гривни за литр, дизтопливо «Премиум» - 28,49 гривни за литр», - сообщил эксперт, добавив, что цена на бензин А-95 достигла такого рекордного значение впервые с февраля 2015 года, когда гривня девальвировала до отметки 30 гривен за доллар и рынок был в панике.