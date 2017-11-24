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Конфликт на Донбассе может резко обостриться зимой, предостерегает первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ Александр Хуг.

«Когда земля зимой замерзнет, ​​к сожалению, будет еще легче перевозить тяжелое оружие», - заявил он в интервью изданию немецкой медиагруппы Funke, обнародованном в пятницу, 24 ноября, сообщает DW.

В течение прошлых недель количество нарушений режима прекращения огня постоянно росло, констатировал Хуг. На некоторых участках почти 500-километровой линии соприкосновения стороны конфликта стоят так близко, что могут видеть друг друга, напомнил он.

На Донбассе снова и снова применяются танки, артиллерийское оружие и реактивные системы залпового огня, добавил он. Миссия ОБСЕ насчитала в течение 2017 года более 300 тыс. нарушений режима перемирия на Донбассе. За это время, по данным ОБСЕ, в зоне конфликта пострадали более 400 гражданских лиц.
ForUm

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