Россия принудительно меняет демографическую ситуацию в оккупированном Крыму, туда завезено 250 тысяч человек из ОРДЛО и 300 тысяч – из России. О этом в эфире «5 канала» заявил уполномоченный Президента Украины по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

«Россия грубо нарушает Женевскую конвенцию о недопустимости принудительного изменения демографической ситуации на оккупированной территории. Они создают условия, при которых коренные жители вынуждены покидать полуостров, и заселяют его людьми, лояльными к себе. Например, 250 тыс. человек они привезли из Донецкой и Луганской областей, этих ватников, многие из них - бандиты, которые участвуют в беззаконии, и не менее 250 тыс., а то и 300-400 тыс., по разным оценкам, жителей Российской Федерации», - сообщил Джемилев.

Он подчеркнул, что это прямо противоречит требованиям Женевской конвенции и входит в число военных преступлений. «Но там все так засекречено, сколько людей новых прописано. В этих структурах, где эти данные, нет практически ни одного крымского татарина. Все очень засекречено», - отметил Джемилев.