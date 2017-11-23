Уголовное дело, возбужденное НАБУ по фактам занижения фирмами-импортерами, входящими в сферу влияния одесского контрабандиста Вадима Альперина, таможенной стоимости тканей и обуви, вынудили бизнесмена изменить схему минимизации платежей. За первые две недели ноября 2017 года Альперин недоплатил государству более 12 млн грн.

Несмотря на уголовное дело, которое расследует НАБУ и Киевская прокуратура в отношении черных схем минимизации таможенных платежей рядом фирм, подконтрольных Альперину, Киевская таможня продолжает оформлять китайские грузы одесского контрабандиста по заниженной стоимости.

Лишь за первые две недели ноября, ООО «БЕФИНИТ КОМ» сэкономило на уплате таможенных пошлин $462 132 тыс. (12 292 млн грн). По данным информированного источника из ГФСУ, в общей сложности, компания-импортер растаможила 51 декларацию.

Суть новой схемы минимизации платежей достаточно проста. Если ранее фирмы бизнесмена декларировали товар по $0.5 за кг, после чего таможенники производили доначисления, которые потом фирмы возвращали через коррумпированные суды, сегодня импортеры отказались от услуг судей.

Как утверждает источник ГФСУ, одесскому бизнесмену удалось выбить для своих фирм «специальный тариф», который не предусмотрен законодательством, в размере $2,05 за кг ввозимых тканей, вместо установленной государством тарифной ставки в размере $3,75 за кг.

«По такому тарифу сегодня оформляются исключительно грузы альперинских фирм, тогда как другие импортеры платят по полной таможенной ставке», - свидетельствует информатор.

Примечательно то, что «спецтариф», который наносит государству колоссальные убытки, остается незамеченным Департаментом администрирования таможенных платежей ГФСУ и его руководителем Алиной Данченко. А ведь именно на этот Департамент возложена прямая обязанность контроля за соответствием таможенной стоимости оформляемых грузов установленным законодательством и нормативными актами расценкам.

«Чем обусловлено такое невнимание Данченко к новой коррупционной схеме растаможки – служебной халатностью или определенными договоренностями с Альпериным пока не ясно. В этом вопросе стоило бы разобраться НАБУ и прокуратуре Киева. Однако факт остается фактом: на Киевской таможне продолжает процветать коррупция», - резюмировал источник ГФСУ.