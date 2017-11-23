Депутат Тернопольского областного совета от ВО «Свобода» Александр Башта заявил, что патрульные полицейские его спровоцировали на агрессию.
Комментарий у депутата взял Телеканал ІНТБ.
«Во время драки я был в состоянии аффекта. Я приношу извинения девушке-полицейскому, но полицейские сделали так, чтобы я повел себя именно так», - заявил он.
При этом Башта отметил, что схватил за шапку полицейского, не видя, что перед ним была девушка.
Как сообщал ForUm, депутат избил двух патрульных полицейских, в том числе девушку.
Руководство облполиции пояснило, что законодательство запрещает правоохранительным органам применять силу в отношении лиц с ограниченными возможностями (Башта передвигается на инвалидной коляске).
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