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Депутат Тернопольского областного совета от ВО «Свобода» Александр Башта заявил, что патрульные полицейские его спровоцировали на агрессию.

Комментарий у депутата взял Телеканал ІНТБ.

 

 

«Во время драки я был в состоянии аффекта. Я приношу извинения девушке-полицейскому, но полицейские сделали так, чтобы я повел себя именно так», - заявил он.

При этом Башта отметил, что схватил за шапку полицейского, не видя, что перед ним была девушка.

Как сообщал ForUm, депутат избил двух патрульных полицейских, в том числе девушку.

Руководство облполиции пояснило, что законодательство запрещает правоохранительным органам применять силу в отношении лиц с ограниченными возможностями (Башта передвигается на инвалидной коляске). 
ForUm

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