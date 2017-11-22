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Мэр Киева Виталий Кличко и заместитель председателя правления China Pacific Construction Group Го Уин подписали соглашение о сотрудничестве по реализации проекта по строительству четвертой линии метро в Киеве между КГГА и китайским консорциумом, в который входят компании China Railway International Group Co., Ltd. и China Pacific Construction Group with China Railway International Group Co., Ltd.

Как сообщает пресс-служба КГГА, соглашение предусматривает создание рабочей группы из украинских и китайских специалистов, которая разработает оптимальные технические и финансовые решения для реализации проекта.

Стоимость строительства оценивается в 2 млрд долларов, при этом 85% от прогнозируемой стоимости проекта будет обеспечено за счет кредита от китайских финансовых учреждений.

«Возможность привлечения этого кредита рассматривается Украиной с предоставлением государственной гарантии на возврат кредитных средств. Срок возврата кредита – от 15 до 20 лет. При этом процентная ставка будет предметом переговоров», - подчеркнул мэр.

Проект предусматривает строительство новой линии метрополитена протяженностью почти 18 км с 13-ю станциями. Также будет построена пересадочная линия протяженностью 1 км между кольцевой электричкой и новой четвертой линией. Предполагаемый срок строительства – 5 лет.

Го Уин, который подписал соглашение от имени китайской стороны, поблагодарил Кличко за поддержку в реализации этого проекта.

«После года наших совместных усилий мы можем подписать официальное соглашение. Мы имеем хороший опыт развития метро во всем мире. Мы знаем, что 4 ветка метро является насущной для Киева, ведь наш проект должен связать оба берега Днепра и наконец решить транспортные проблемы массива Троещина», - отметил он.

 
ForUm

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