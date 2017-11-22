также в разделеМир
В Тихом океане разбился военный самолет США с 11 людьми на борту 27
Хакеры украли данные 57 миллионов пользователей и водителей Uber 68
Скончался известный оперный певец Хворостовский 62
Мугабе подал в отставку 34
России запретили выставлять военную технику на авиасалоне «Фарнборо» 100
В РФ подтвердили радиационный выброс на Южном Урале 151
Выступление российского школьника в Бундестаге спровоцировало скандал 168
ЕС одобрил новую систему въезда в Шенгенскую зону 152
Госдеп США одобрил поставку Грузии ПТРК Javelin 115
Трамп хочет внести КНДР в список стран, спонсирующих терроризм 31
В Польше разобрали памятник благодарности советской армии 84
Верховный суд Ирака признал неконституционным курдский референдум 25
В Тихом океане произошло мощное землетрясение 78
Переговоры по созданию коалиции в Германии провалились 52
В США умер серийный убийца Чарльз Мэнсон 67
Мугабе не собирается уходить в отставку 46
Мугабе уволили с поста правящей партии Зимбабве 46
Однопартийцы призвали Мугабе уйти в отставку 30

Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) в среду, 22 ноября, приговорил 75-летнего боснийско-сербского генерала Ратко Младича к пожизненному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города.

МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, терроре против мирного населения. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН, сообшает DW.

Во время оглашения приговора Младич был удален из зала суда.

В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он долго скрывался и был арестован в Сербии только в 2011 году.

За преступления, совершенные в Сребренице, МТБЮ предъявил обвинения 20 человекам. Из них 15 получили обвинительный приговор, один был оправдан. Экс-президент Сербии Слободан Милошевич умер в 2006 году в предварительном заключении в Гааге до завершения процесса. Наряду с Младичем основную ответственность за резню в Сребренице несет бывший лидер боснийских сербов Радован Караджич. В 2016 году он был приговорен в Гааге к 40 годам лишения свободы по сходному обвинению. Поданная им апелляция на приговор еще рассматривается судом.

В 2010 году два главных исполнителя расправы над мусульманами в Сребренице Вуядин Попович и Любиша Беара были приговорены к пожизненному заключению. Суд счел доказанным тот факт, что Попович и Беара координировали действия сербских солдат, специально отобранных для убийства мусульман.

В 2009 году Европарламент объявил 11 июля днем памяти жертв Сребреницы - самой страшной резни в Европе после Второй мировой войны.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

52
Теги