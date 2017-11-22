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Служба безопасности Украины разработала порядок для организаторов гастрольных мероприятий в Украине с участием граждан страны-агрессора, сообщает пресс-центр СБУ

«СБ Украины считает подписание Президентом Украины Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О гастрольных мероприятиях в Украине» относительно особенностей организации и проведения гастрольных мероприятий с участием граждан государства-агрессора» важным шагом в противодействии российской гибридной войне в информационной сфере и обеспечении национальной безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Напомним, 5 октября Верховная Рада обязала организаторов мероприятий в Украине советоваться с СБУ в отношении артистов, которых хотят пригласить из Российской Федерации. 

7 ноября данный закон подписал Президент.
ForUm

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