Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг обсудил с главарем «ЛНР»г Игорем Плотницким вопросы касательно препятствования выполнению миссией своего мандата, а также наблюдения СММ в части соблюдения сторонами Минских соглашений.

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«Хуг подчеркнул, что СММ приветствует этот и любой другой диалог со всеми, кто желает принять в нем участие на добросовестной основе», - говорится в сообщении.

Относительно безопасности СММ, он напомнил о том, что ни в коем случае нельзя запугивать или подвергать опасности невооруженных гражданских наблюдателей.

Говоря о мониторинге гуманитарной ситуации, Хуг отметил плохое состояние деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской, которое ухудшается с каждым днем.

Он также заявил, что в целях объективного и беспристрастного мониторинга ситуации необходимо обеспечить, чтобы Миссия могла свободно передвигаться и расширить свое присутствие, в частности на линии соприкосновения и на неконтролируемом участке границы с Российской Федерацией.