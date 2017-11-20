также в разделеОбщество
20 ноября. Картина дня 25
Российский патриарх Кирилл заявил о приближении конца света 110
НАПК вызвало для объяснений замначальника ГСУ Нацполиции 17
Интерпол снял с розыска экс-главу МВД Захарченко и его зама 37
ГУР МО: Шаройко давно уволен с военной службы 49
Консула пустили к Грибу на 7 минут 30
СБУ задержала банду хакеров, укравших из госбанков боле 10 миллионов 21
Посол Украины не верит в «признания» Шаройко 46
В ГПУ придумали, как расследовать дела ГБР 25
Завтра суд рассмотрит ходатайство НАБУ о спецрасследовании по Онищенко 23
Дело Шаройко: Беларусь объявила украинского дипломата персоной нон грата 115
ЕС изменил систему регистрации на границах Шенгена 87
За полтора года в Украине хотят поставить 4 тысячи камер видеофиксации 34
Мандат Консультативной миссии ЕС в Украине продлили на 18 месяцев 20
КГБ Беларуси: Шаройко признался, что является кадровым разведчиком 146
Задержанного в Беларуси директора украинского завода обвиняют в даче взятки 125
МВФ еще не одобрил проект госбюджета-2018 32
НАПК подозревает в коррупции 8 экс-чиновников ГФС 48

Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг обсудил с главарем «ЛНР»г Игорем Плотницким вопросы касательно препятствования выполнению миссией своего мандата, а также наблюдения СММ в части соблюдения сторонами Минских соглашений.

Об этом сообщается на странице СММ ОБСЕ в Facebook.

«Хуг подчеркнул, что СММ приветствует этот и любой другой диалог со всеми, кто желает принять в нем участие на добросовестной основе», - говорится в сообщении.

Относительно безопасности СММ, он напомнил о том, что ни в коем случае нельзя запугивать или подвергать опасности невооруженных гражданских наблюдателей.

Говоря о мониторинге гуманитарной ситуации, Хуг отметил плохое состояние деревянных конструкций над разрушенной частью моста в Станице Луганской, которое ухудшается с каждым днем.

Он также заявил, что в целях объективного и беспристрастного мониторинга ситуации необходимо обеспечить, чтобы Миссия могла свободно передвигаться и расширить свое присутствие, в частности на линии соприкосновения и на неконтролируемом участке границы с Российской Федерацией.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

40
Теги