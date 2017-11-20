Памятник благодарности советской армии в центре Щецина полностью разобрали, сообщает Польское радио.

В течение ближайших нескольких дней демонтируют также цоколь, сообщили в городской администрации.

«Со среды продолжается разбор памятника. Сейчас демонтировано колонну, в течение ближайших дней будет разобран фундамент монумента», - сказала пресс-секретарь городской администрации Щецина Сильвия Циза-Сломска.

Она добавила, что «во время демонтажа обеспечили барельефы и части скульптуры».

Городская власть сообщила, что фигурные композиции и гербы городов в 2018 году будут выставлены в юго-восточной военной части Центрального кладбища в Щецине. На месте будет также информация об истории памятника.

Власти Щецина планируют также разобрать еще один советский монумент – памятник покорившим Щецин. Однако срок его демонтажа пока не выбран.