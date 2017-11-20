Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О дипломатической службе», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями закона Украины «О государственной службе».

Основной задачей проекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии работников.

Принятие этого проекта закона будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании особенностей дипломатической службы как составной части государственной службы.

Принятие этого документа станет важным событием в рамках празднования столетия дипломатической службы Украины.