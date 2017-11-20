также в разделеПолитика
Саакашвили унизили в прямом эфире 14
Киев направил Москве ноту протеста из-за «визита» Путина в Крым 11
Порошенко встретился с участниками Революции Достоинства 12
Рабинович: Поражен цинизмом некоторых украинских политиков 21
Порошенко: Соглашение об ассоциации выполнено на 15 % 31
Порошенко в дни столетия УНР призвал все политсилы к единству 25
Великобритания пока не планирует поставлять Украине летальное оружие 14
Елисеев: Украина и Польша договорились сократить список невъездных украинцев 49
Суд признал достоверной информацию о выводе миллионов долларов из «Центра противодействия коррупции» 158
Климкин уверен, что Украина получит оружие от США 43
Трампу рекомендуют выделить $47 миллионов для покупки оружия Украиной 43
Сенатор призвал Трампа предоставить Украине летальное оружие 43
МИД раскритиковал Польшу за запрет въезда Шеремете 100
Польша подтвердила начало действия «черного списка» украинцев 88
Медведчук: Задача вернуть всех удерживаемых лиц выполнима 60
В МИД вызвали посла Польши из-за запрета на въезд Шеремете 245
В Польшу не пустили первого украинца из «черного списка» 217
Грымчак: РФ выведет свои войска с Донбасса в следующем году 149

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект закона «О дипломатической службе», сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отмечается, что законопроект разработан с целью реформирования дипломатической службы, приведения ее к современным европейским и мировым стандартам, повышения престижности дипслужбы и привлечения нового кадрового потенциала, а также для унификации с положениями закона Украины «О государственной службе».

Основной задачей проекта является установление новых правовых и организационных основ функционирования дипломатической службы как государственной службы особого характера, которая заключается в профессиональной деятельности должностных лиц дипломатической службы, связанной с реализацией внешней политики Украины, защитой ее национальных интересов в сфере международных отношений, а также прав и интересов граждан и юридических лиц Украины за рубежом.

Законопроект определяет правовой статус таких лиц, особенности деятельности органов дипломатической службы, порядок вступления на дипслужбу, ее прохождения и прекращения, закрепляет ротацию как обязательное условие прохождения дипломатической службы, а также нормирует вопрос оплаты труда, социальные гарантии работников.

Принятие этого проекта закона будет способствовать комплексной модернизации дипслужбы и обеспечит единство подходов в правовом регулировании особенностей дипломатической службы как составной части государственной службы.

Принятие этого документа станет важным событием в рамках празднования столетия дипломатической службы Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

34
Теги