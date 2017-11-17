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В РФ планируют в первом полугодии следующего года завершить возведение 50-километрового заграждения на админгранице Крыма с Украиной. Об этом сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ РФ, пишет ТАСС.

«Согласно проектной документации, окончание строительства заграждения запланировано на первую половину 2018 года», - говорится в сообщении.

«Крым является динамично развивающимся регионом, и огромное число путешественников и туристов приезжает сюда на отдых в течение всего года, поэтому обеспечение их безопасности, а также безопасности жителей полуострова является для нас приоритетной задачей, для решения которой государственная граница и в дальнейшем будет оснащаться самыми передовыми инженерными сооружениями и техникой», - заявили в управлении ФСБ.

По данным сайта госзакупок, обустройство заграждения на границе обойдется более чем в 200 млн рублей. Согласно размещенной документации, конструкция забора должна обеспечивать высокую прочность, долговечность и экономичность в эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации на инженерное заграждение и дополнительное оборудование к нему – не менее 10 лет, причем оговаривается, что конструкции должны быть устойчивы к сложным климатическим условиям (в том числе влажности до 98% и температуре воздуха до плюс 65 градусов).


 
ForUm

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