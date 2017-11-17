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Представители «Национального корпуса» разгромили строительную площадку на месте Сенного рынка в Киеве, где планируется строительство 22-этажного жилого комплекса. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Представители партии добавили, что таким образом хотят повлиять на этажность будущей новостройки.

«Украинские националисты заблокировали строительные работы и не позволят их возобновление до тех пор, пока строительство не будет полностью соответствовать не только нормам градостроительства, но и соответствующим требованиям общественности. Требуем от центральной и городской власти (ГАСК, Минрегиона, Минкультуры и КГГА пересмотра разрешительных документов и отмены разрешений на застройку так называемого ЖК «Ярославов Град» в 22 этажа. Этажность должна быть снижена так, чтобы соответствовать требованиям действующего законодательства для строительства в историческом центре города», - заявили в Нацкорпусе.


 

В организации обещают продолжать акцию до полного выполнения требований.

 
ForUm

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